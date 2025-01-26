Konak Belediyesi, yarıyıl tatiline giren öğrencilere yönelik etkinliklerle tatilin keyfini çıkarma fırsatı sunuyor. Toros Sosyal Tesisleri, Beştepeler Sosyal Tesisleri, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi ve Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi, bu etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Etkinlikler yoğun ilgi görüyor

Konak Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerde tiyatro oyunları, atölye çalışmaları, palyaço, jonglör ve pantomim gösterileri çocukların büyük ilgisini topluyor. Etkinliklerin ilki, Toros Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi ve tatil boyunca devam edecek. Öğrenciler, eğlenceli ve öğretici gösterileri izlerken, aileler de çocuklarıyla keyifli zaman geçirme imkanı buluyor.

Çocuklar eğlenceli gösterilerle buluştu

Etkinliklerin ilk haftasında, Konaklı çocuklar çeşitli gösterilere katılarak hem eğlendiler hem de bilgi edindiler. Toros ve Beştepeler’de gerçekleştirilen gösteriler özellikle büyük ilgi gördü. Çocuklar, derslerin stresinden uzaklaşarak eğlenceli bir tatil geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Etkinlikler devam ediyor

Yarıyıl tatilinin ikinci haftasında yapılacak etkinlikler şu şekilde:

28 Ocak Salı: Pantomim Gösterisi ve Atölyesi, Palyaço, Jonglör, Masal Tiyatrosu (Saat: 15.00) – Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi

29 Ocak Çarşamba: Pantomim Gösterisi ve Atölyesi, Palyaço, Jonglör, Masal Tiyatrosu (Saat: 15.00) – Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi

30 Ocak Perşembe: "Cesur Moni Kelimelerin Peşinde" - Tiyatro (Saat: 12.30) – Toros Sosyal Tesisleri

31 Ocak Cuma: "Sevgi Çiftliği" - Tiyatro (Saat: 12.30) – Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi

1 Şubat Cumartesi: "Dev Bilgisayar" - Tiyatro (Saat: 12.30) – Beştepeler Sosyal Tesisleri