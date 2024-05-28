Eşrefpaşa Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğü veznelerinin yanı sıra Basmane'deki ana hizmet binası ve Yağhaneler hizmet binasındaki veznelerden de vergi ödemelerini gerçekleştiren vatandaşlar, Güzelyalı Kültür Merkezi'nde de bu işlemi kolaylıkla yapabilecekler.

Son tarih 31 mayıs

Yoğunluğun azaltılması amacıyla açılan ek vezne, 31 Mayıs tarihine kadar hizmet verecek. Pazartesi'den Cuma'ya 09.00-16.00 saatleri arasında açık olacak olan vezne, Güzelyalı Kültür Merkezi'nde mükellefleri bekliyor.

Online ödeme seçenekleri de mevcut

Veznelerde işlem yapmak istemeyen mükellefler, internet üzerinden de vergi ödemelerini gerçekleştirebilirler. www.konak.bel.tr/ebelediye adresinden, Konak Belediyesi mobil uygulamasından veya e-devlet üzerinden kolaylıkla işlem yapılabilir. Kimlik belgeleri veya vergi numaralarıyla Vakıfbank ve Halkbank şubelerinden de ödeme alınabilir. 218227 numaralı posta çeki hesabı üzerinden PTT aracılığıyla da ödeme yapılabilir.

Konak Belediyesi mükelleflerine kolaylık sunmaya devam ediyor

Konak Belediyesi, mükelleflerin vergi ödeme işlemlerini kolaylaştırmak ve yoğunluğu azaltmak için çalışmalarına devam ediyor. Güzelyalı Kültür Merkezi'nde açılan ek vezne ile bu amaç doğrultusunda önemli bir adım atılmış oldu.