Konak Belediyesi, olası afet ve felaket durumlarında veri kaybını önlemek için yeni bir Afet Veri Kurtarma Merkezi kurdu.

Yedekli veri sistemi oluşturuldu

Konak Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından, belediyenin tüm verilerini yedekli tutmak amacıyla ikinci bir sistem odasını içeren Afet Veri Kurtarma Merkezi oluşturuldu. Geçmişte Basmane’de bulunan iki hizmet binasında yedekli sistem mevcuttu. Ancak, 2020 yılında yaşanan İzmir depremi sonrası binalardan birinin yıkılmasıyla tek sisteme düşüldü. Günlük işlemlerin kaydedilmesini sağlayan veri depolama sisteminin güvenliğini artırmak için Kültürpark Fuar Evlendirme Dairesi binasında yeni bir merkez kuruldu.

Afet durumunda hızlı dönüşüm

Deprem, yangın gibi afet durumlarında Basmane’deki ana hizmet binasında bulunan veri depolama sisteminin zarar görmesi halinde, Afet Veri Kurtarma Merkezi sayesinde belediyenin tüm verileri korunmuş olacak. Güçlü altyapıya sahip sistem, 10 Gigabit hızında veri transferi sağlayarak son bir dakika içinde kaydedilmiş dosyaları bile kurtarabilecek. Bu sayede bir sunucu kullanılamaz hale gelse bile diğer sunucudaki veriler korunarak, 24 saat içinde Konak Belediyesi’nin veri sistemi online işlemler dahil olmak üzere yeniden kullanılabilir hale gelecek.

İlçe belediyelerinde bir ilk

Bilişim sistemlerinin kritik görevler üstlendiğine dikkat çeken Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Yakın zamanda yaşadığımız Kahramanmaraş depremlerinde de görüldüğü üzere, afetlerde bilişim sistemleri ve buna bağlı iş süreçleri saatler, günler ve haftalar boyunca durabilmektedir. Sistemin bu şekilde etkilenmesi geniş kitleleri mağdur edebilmektedir. Konak Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğümüz tarafından hayata geçirilen ve İzmir ilçe belediyelerinde bir ilk olma özelliği taşıyan Afet Veri Kurtarma Merkezimiz, mevcut sistemimizin birebir anlık yedeğinin tutulmasını sağlayacak. Basmane merkez binamızda yaşanabilecek herhangi bir afet durumunda devreye girerek sistemlerimiz çalışmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.