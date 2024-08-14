Konak Belediyesi’nin kültür ve sanat mekânlarından Sanathane, Dikili’nin unutulmaz Belediye Başkanı Osman Özgüven’in hayatını konu alan ‘Komünist Osman’ belgeselinin gösterimine ev sahipliği yaptı. Etkinliğe, İzmirliler yoğun ilgi gösterdi.

Sosyal belediyecilik anlayışı

Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi, Ağustos ayı etkinlikleri kapsamında, Osman Özgüven’in belediye başkanlığı dönemini anlatan ‘Komünist Osman’ belgeselini izleyiciyle buluşturdu. Belgesel gösterimine, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, eşi Necip Mutlu ve birçok önemli isim katıldı. İzleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlanan gösterim, belgeselin yönetmeni Gökmen Ulu’nun da katılımıyla gerçekleşti.

Toplumcu belediyeciliğin öncüsü

Belgeselin ardından konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Osman Özgüven’in Türkiye’de sosyal belediyeciliğin öncülerinden biri olduğunu vurguladı. Başkan Mutlu, “Osman Özgüven, sosyal belediyeciliğin en güzel uygulamasını gösteren bir belediye başkanıydı. Ulaşımın, suyun ve sağlığın bedava olduğu bir dünya görüşüne inanıyordu ve bu idealleri hayata geçirme cesaretini gösterdi” dedi.

“Bu belgesel bir saygı duruşudur”

Belgeselin yönetmeni Gökmen Ulu ise belgeseli yaparken büyük bir gönüllülük ve imece ruhuyla çalıştıklarını belirterek, “Osman Özgüven hayatı boyunca para değil, insan biriktirmiş bir lider. Bu belgesel, onun ve dostlarının mücadelesine bir saygı duruşudur” diye konuştu.

Yeni nesillere bir ilham kaynağı

Mutlu, Gökmen Ulu’nun bu belgeselle hem tarihe not düştüğünü hem de Osman Özgüven’i gelecek nesillere taşıdığını söyledi. “Osman Özgüven’i öğretmek ve unutturmamak için bu belgeselin çok önemli bir rol oynayacağına inanıyorum” ifadeleriyle, belgeselin önemine dikkat çekti.

Gösterimin sonunda izleyicilerin sorularını yanıtlayan Osman Özgüven, barış çağrısında bulundu. Özgüven, “Faşizme karşı güçlerimizi birleştirmek zorundayız. Hep birlikte barış için mücadele etmeye devam edeceğiz” sözleriyle izleyicilere hitap etti.