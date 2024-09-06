Konak Belediyesi’nden 200 Çocuğa Unutulmaz Sünnet Şöleni

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen sünnet şöleni, renkli etkinliklerle çocuklara ve ailelerine unutulmaz anlar yaşattı.

Mutlu'dan dayanışma vurgusu

Konak Belediyesi’nin her yıl düzenlediği toplu sünnet şöleni bu yıl da büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Çınarlı Rekreasyon Alanı’nda düzenlenen organizasyona, 200 çocuk ve aileleri katılırken, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Gözde Sağlık Grubu da destek verdi. Şölen kapsamında sünnet işlemleri tamamlanan çocuklar, aileleriyle birlikte gün boyu eğlenceye doydu.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, etkinlikte yaptığı konuşmada sosyal belediyeciliğin önemine dikkat çekerek, “Bu yolculukta kimse geride kalmayacak, kimse kendini öteki hissetmeyecek” dedi. Mutlu, dayanışma ve birliktelik mesajı vererek, toplumsal dayanışmanın önemini vurguladı. Çocuklar ve aileleri için eğlenceli bir gün düzenleyen Mutlu, organizasyona katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Sosyal destekler

Etkinliğe katılan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata da sosyal dayanışma vurgusu yaparak, belediyelerin toplumsal birliktelik açısından önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Ata, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’yu dayanışma ruhunu yaşatan çalışmalarından ötürü tebrik etti.

Ata, çocukların kıyafet desteğini sağlayarak, onların bu özel günlerinde yanlarında olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Etkinlikte, çocuklar ve aileleri için unutulmaz anlar yaşandı; çocuklar için yüz boyama, balon gösterileri ve illüzyon şovları gibi pek çok eğlenceli etkinlik düzenlendi.

Eğlence dolu bir gün

Şölende, çocuklar ve aileleri için birbirinden eğlenceli etkinlikler organize edildi. Çocuklar, yüz boyama aktivitelerinden illüzyon gösterilerine kadar birçok etkinlikle gün boyu eğlendi. Şölenin finalinde ise İzmirli sanatçı Hikmet Durmuş, “Mikrop Hikmet” lakabıyla sahne alarak hem çocuklara hem de yetişkinlere unutulmaz bir performans sundu. Dans eden çocuklar ve aileler, sünnet şölenini keyifle noktaladı.