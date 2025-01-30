Konak Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 09.09.2024 tarihli Meclis kararıyla 25 yıllığına tahsis edilen “Kurtuluşumuzun 100. Yılı Anı Evi”nin (Yemişçizade Konağı) kreş olarak kullanılacağına dair iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

Tarihi yapı korunmaya devam ediyor

Ocak ayında belediyeye devredilen ve İzmir’in kurtuluşuna adanan bu değerli yapı, aslına uygun şekilde kullanılmaya devam edecek. Fonksiyonunda hiçbir değişiklik yapılmayacak. Anı Evi'ndeki geçici serginin sona erdiği, bazı bağışçıların ise Kurtuluş Savaşı’ndan kalma belge ve objeleri geri aldığı belirtildi.

Tarihi değerler ziyaretçilere açık

Anı Evi, Milli Mücadele döneminin ruhunu yansıtan değerli eserlerle hafta içi her gün 08.30-17.30 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Konak Belediyesi, Anı Evi’ni daha da değerli hale getirmek amacıyla tarih söyleşileri, sergiler ve çocuklara yönelik bilinçlendirici atölyeler düzenlemek için çalışmalarına başladı.

Konak Belediyesi, İzmir’in tarihi değerlerini koruma ve gelecek nesillere aktarma konusunda kararlı olduklarını belirtti.