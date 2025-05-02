İzmir’in simgesel alanlarından biri olan Alsancak Sevgi Yolu’nun yıkılacağına dair çıkan iddialara Konak Belediyesi’nden açıklama geldi. Belediye, yapılacak düzenlemelerin ‘yıkım’ değil, bölgenin daha sağlıklı, estetik ve sürdürülebilir hale getirilmesini amaçladığını belirtti.

Konak Belediyesi, Sevgi Yolu esnafının tepkileri ve çıkan asılsız iddialara karşı bir açıklama yaparak, çalışmaların alanın daha yaşanabilir ve düzenli hale getirilmesini hedeflediğini duyurdu. Belediye tarafından yapılan açıklamada, Sevgi Yolu’nun hem ticari hem de kültürel açıdan önemli bir yer olduğu vurgulandı.

Konak Belediyesi’nden yapılan açıklama şöyle:

“Son günlerde kentimizin simge mekânlarından Alsancak Sevgi Yolu’nda Belediyemiz tarafından hayata geçirilecek düzenleme çalışmaları hakkında gerçek dışı bilgiler ortaya atılmaktadır.

Sadece ticari değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel yaşamın merkezi konumunda bu özel alanın yeniden eski hareketliliğine kavuşması, daha sağlıklı, estetik ve sürdürülebilir bir duruma getirilebilmesi amacıyla hayata geçirilecek çalışmaların ‘Sevgi Yolu’nun yıkılacağı’ yönünde lanse edilmesi kabul edilebilir değildir.

Sevgi Yolu, yalnızca Alsancak’ın değil, İzmir’in en önemli kültürel ve sosyal simgelerinden biridir. Bu alanı korumak, daha estetik, işlevsel ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak bizim öncelikli sorumluluğumuzdur. Yapacağımız düzenlemeler, Sevgi Yolu’nun ruhunu bozmadan, tarihine ve kimliğine sahip çıkarak gerçekleştirilecektir.

Son dönemde yapılan denetimlerde, esnafımıza belirli ölçülerde tahsis edilen satış alanlarının dışına çıkıldığı, özellikle yaya geçişlerinin ve engelli yolunun işgal edildiği ve satış alanları genişletilirken ağaçlara zarar verildiği ye bitkilerin kesildiği tespit edilmiştir. Çalışmaların amacı yaya hareketliliğini engelleyen unsurların ortadan kaldırılması, esnafın daha sağlıklı koşullarda hizmet vermesinin sağlanması, mevcut yeşil dokunun korunması ve ziyaretçilere daha nitelikli bir kamusal alan sunulmasıdır.

Söz konusu düzenleme kesinlikle ‘yıkım’ çalışması değildir. Aksine, bu simgesel mekânı hep birlikte daha yaşanabilir ve düzenli hale getirmeyi amaçlamaktadır.

Ayrıca bu süreçte esnaf temsilcileriyle görüşme gerçekleştirilmiş, yaşanan sorunlar ve çözüm yolları paylaşılmıştır. Bu durum esnafımız tarafından da anlayışla karşılanmış, kendilerinin de içinde yer aldığı bir komisyon kurulmuş ve kimsenin mağdur olmaması adına iş birliği içinde hareket edileceği belirtilmiştir.

Konak Belediyesi olarak İzmir’in değerlerini korumaya, yaşatmaya ve gelecek kuşaklara aktarmaya kararlıyız. Sevgi Yolu’nu hak ettiği niteliğe kavuşturmak; yurttaşlarımız için erişilebilir, güvenli ve estetik bir alan haline getirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Kamuoyunun bilgisine sunar, anlayışınız için teşekkür ederiz."