Konak Belediyesi’nin Çınarlı Rekreasyon Alanı içinde yer alan ve çocukların bilime olan ilgisini artırmayı amaçlayan Sancar Maruflu Bilim Merkezi, yaz boyunca çocukları bilim gezileriyle buluşturacak. Ücretsiz olan bu bilim gezilerine 9-14 yaş grubu çocuklar katılabilecek ve başvurular mahalle muhtarlarına yapılacak.

Tüm çocuklar bilim merkezine

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, tüm çocukları bu yaz tatilinde Sancar Maruflu Bilim Merkezi’ne davet ediyor. “Konaklı çocuklarımızın yaz tatilinde hem öğrenmelerini hem de eğlenmelerini önemsiyoruz. Yaz boyunca devam edecek olan gezilerimiz, çocukların bilim ve teknolojiye olan meraklarını pekiştirerek, eğlenceli ve öğretici bir tatil dönemi geçirmelerine olanak tanıyor. İzmir sevdalısı Sancar Maruflu’nun adını taşıyan Bilim Merkezimizde çocukların bilim ve teknolojiye olan ilgilerini artırmayı hedefliyoruz. Tüm çocuklarımızı etkinliklerimize katılmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Sancar Maruflu Bilim Merkezi'nde bilime dair her şey

Sancar Maruflu Bilim Merkezi’nde çocuklar için hazırlanan program dahilinde birçok interaktif etkinlik yer alıyor. Çocuklar, merkezdeki on altı farklı deney istasyonunda bilimsel deney yapma şansı buluyor. Elektrik, elektronik, manyetizma, optik, basınç, yenilenebilir enerji, hava yoluyla enerji aktarımı, doğanın fizik kanunları ve yer çekimi gibi konularda deneyler yapabiliyorlar. Ayrıca, kendi yıldız sistemlerini, galaksi kümelerini, nötron yıldızları, süpernova patlamaları, nebula oluşturma, gezegen oluşturma, yaşanabilir gezegen saptama, kara delik oluşturma ve hatta big bang simülasyonu yapmalarını sağlayan uzay simülasyon programına da katılabiliyorlar.

Gerçekçi deneyim

Deney ve simülasyonlara katılan çocuklar, merkezdeki planetaryumda gerçekleştirilen film gösterimiyle gezegenler, gök cisimleri ve galaksileri gerçekmiş gibi gözlemleyebiliyor, uzay fiziği hakkında bilgi ediniyorlar. Gösterim sonrasındaki soru-cevap bölümünde çocuklar yerçekimi kanunları, kara delikler, genel görelilik, zaman, ışık, karanlık madde ile ilgili sorularına yanıt bulabiliyorlar.