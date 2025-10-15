Konak Belediyesi, 18 Ekim Cumartesi günü 6’ncı Patilerin Festivali’ni Gündoğdu Meydanı’nda düzenleyecek. Festivalde sahipsiz hayvanlar sahiplenilecek, gün boyu etkinlikler ve atölyeler gerçekleşecek.

Patilerin Festivali, her yıl olduğu gibi bu yıl da farkındalık yaratmayı ve sahipsiz hayvanları ömürlük yuvalarına kavuşturmayı hedefliyor. Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile hayvan dostu sivil toplum kuruluşlarının stantlarıyla katılacağı etkinlikte, belediye standından kedi ve köpekler sahiplendirilecek. Hayvan sahiplenenlere tüm ihtiyaçlarını kapsayan hediye paketleri verilecek.

Festival, 11.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Katılımcılar, patili dostlarını yanlarına alarak etkinliklere katılabilecek.

Etkinlik programında şunlar yer alacak:

Atlı Polis Birliği korteji

Köpek Eğitim Merkezi (KEM) şovları

Kutay Özkan ile Hayvanlarla Yaşam Eğitimi

Pet kuaför workshop

Sahibine En Çok Benzeyen Köpek ve En Yetenekli Köpek yarışmaları

DJ performans ve müzik

Festival, hem eğlenceli anlar hem de farkındalık yaratma fırsatı sunacak.