İzmir'in Konak Belediyesi, Global Hope Network International ve Toplumsal Dönüşüm Eğitim Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde düzenlenen 'Uluslararası Gönüllü Eğitimciler Konferansı' sona erdi. 25-27 Haziran tarihleri arasında Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğin son gününde Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, katılımcılarla buluştu.

Dezavantajlı mahalleler için fırsat eşitliği

Başkan Mutlu, Konak’ın demografik çeşitliliğine dikkat çekerek, "En yoksul, en zengin, en eğitimli ve en eğitime erişemeyenlerin bir arada yaşadığı Konak'ta, dezavantajlı mahallelerde ‘Buradayız’ demek istiyoruz. Seçim sürecinde de mottomuz ‘Adil kent, eşit yurttaşlık’ idi. Herkesin eşit olduğu ve kendini iyi hissettiği bir Konak için yola çıktık" dedi. Dezavantajlı mahallelerdeki çocukların eşit eğitim almasını sağlamak için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

İlk merkez Kemeraltı’nda açılıyor

Başkan Mutlu, Kemeraltı’nda anne ve çocukların birlikte keyifli zaman geçirebilecekleri bir merkez açma hazırlığında olduklarını söyledi. Ayla Ökmen Semt Merkezi’nde açılacak bu merkezde çocuklar oynarken, kadınlar eğitim alacak. "Eğitimin ülkede geldiği nokta ortada, bundan memnun değiliz. Çocukların sorgulayan, düşünen, akıldan ve bilimden yana kendine gelecek kurabileceği bir eğitimi hedefliyoruz" diye ekledi.

STK'ların gücü ve destekleri

Toplantıya katılan Global Hope Network International Türkiye Temsilcisi ve Toplumsal Dönüşüm Eğitim Kültür ve Sanat Derneği Kurucu Başkanı Başak Çelik, Başkan Mutlu’ya teşekkür ederek, "Sivil toplum olarak kendimizi güçlü hissediyoruz. Yaptığımız çalışmaların boşa gitmeyeceği kanaatindeyiz" dedi.

Amerikalı öğretmenlerden deneyimler

Üç gün süren konferansa, Amerika’nın Pensilvanya eyaletinden öğretmenler katıldı. 'Eğitimdeki zorlukları fırsata çevirmek' temalı konferansta, öğretmenler kendi deneyimlerini paylaştı. Dezavantajlı bölgelerdeki zorlukların ortak olduğu saptanırken, ortak çözüm yolları üzerine görüşler paylaşıldı.