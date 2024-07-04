Kemeraltı Abacıoğlu Han’da hizmete giren 'Mutluluk Kahvesi', emeklilere ekonomik fiyatlarla sosyalleşme imkanı sunuyor. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun seçim vaatlerinden biri daha gerçekleşti.

Yeni bir sosyal mekan

Konak Belediyesi, emeklilerin kaliteli zaman geçirebileceği "Mutluluk Kahvesi"ni Kemeraltı Abacıoğlu Han’da hizmete açtı. Açılışta konuşan Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, seçim vaatlerini bir bir hayata geçirdiklerini belirterek, "Emeklilerimiz için ekonomik bir lokal oluşturduk" dedi. Mutluluk Kahvesi, emeklilerin sosyalleşmesi ve hoş vakit geçirmesi için tasarlandı.

Geniş katılımlı açılış töreni

Açılışa CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Ahmet Zeybek, TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler, ve birçok önemli isim katıldı. Başkan Mutlu, “Emeklilerimizin artık sokağa çıkıp sosyalleşemediklerini biliyoruz. Onlar için böyle bir mekan oluşturarak bu soruna çözüm getirdik” diye konuştu.

Feyza Paker anısına kitaplık

Mutluluk Kahvesi'nde çay 5 TL, kahve 15 TL olarak belirlenmiş. Başkan Mutlu, “Emeklilerimizin bütçesini düşünerek uygun fiyat politikası uyguluyoruz. Ayrıca burada kitap okuyabilir, çeşitli atölyelere katılabilir ve sosyalleşebilirler” dedi. Kahvede, Feyza Paker anısına açılan kitaplık da bulunuyor.

Kemeraltı’na yeni canlılık

Mutluluk Kahvesi'nin işletmesi Konak Belediyesi şirketi İZBEL tarafından yapılacak. Başkan Mutlu, "Bu mekan, Kemeraltı’nın canlılığına da katkı sağlayacak. Emeklilerimiz burada güzel vakit geçirebilecek" dedi. Emekliler için bu yeni sosyal alan, kent yaşamına dahil olma fırsatı sunuyor.