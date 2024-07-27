Konak Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını bir adım öteye taşıyarak evlilik hazırlığında olan genç çiftlere önemli bir destek sunuyor. Dar gelirli çiftlerin düğün masraflarını hafifletmek amacıyla başlatılan uygulama kapsamında, Konak’ta ikamet eden ihtiyaç sahibi çiftler, bağışlarla desteklenen Giysi Market'ten ücretsiz gelinlik kiralayabiliyor.

Ücretsiz kiralama

Konak Belediyesi'nin başlattığı bu hizmet, özellikle maddi zorluk çeken çiftler için büyük bir kolaylık sağlıyor. Giysi Market, çeşitli ve şık gelinlikleri çiftlerin beğenisine sunarken, gelinliklerin tamamen bağışlarla temin edilmesi, hizmetin sürdürülebilirliğini ve toplum destekli doğasını vurguluyor. Konak’ta yaşayan ve ekonomik sıkıntı çeken çiftler, gelinlikleri ücretsiz olarak kiralayarak düğün masraflarını hafifletebiliyor.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, uygulamanın önemini vurguladı: “Konak Belediyesi olarak dar gelirli genç çiftlerimize ücretsiz gelinlik desteği veriyoruz. Yuva kurmaya hazırlanan fakat ekonomik açıdan zorlanan çiftlerimizin yanındayız. Amacımız onların en mutlu günlerinde yanlarında olduğumuzu hissettirmek ve maddi açıdan rahatlatmak. Sosyal belediyecilik anlayışımızla dezavantajlı ailelerle ve gençlerle destek olmaya devam edeceğiz.”

Hizmet şartları

Hizmetten yararlanmak isteyen çiftlerin, en az birinin Konak ilçe sınırları içerisinde ikamet etmesi gerekiyor. Evlilik başvurusu yapan çiftler, Konak Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne başvurduktan sonra Giysi Market’e yönlendirilerek uygun gelinlikleri seçebiliyor. Kiralanan gelinliğin düğünden bir hafta sonra geri teslim edilmesi, hizmetin sürdürülebilirliğini sağlıyor.

Genç çiftler, ücretsiz gelinlik hizmetinden faydalanmak ve detaylı bilgi almak için 0232 425 04 34 numaralı telefondan Konak Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile iletişime geçebilirler.