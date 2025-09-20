Konak Belediyesi, Gaziler Günü’ne özel olarak düzenlediği tarih gezisi ile gazileri Basmane’nin tarihi rotalarında ağırladı. Anafartalar Caddesi ve Atatürk’ün kaldığı Emniyet Oteli de gezinin rotasında yer aldı.

Basmane’de tarih turu

Konak Belediyesi’nin Tarih Gezileri kapsamında düzenlenen programda, vatanları için mücadele etmiş gaziler ve aileleri, Basmane bölgesinin tarihi noktalarını keşfetti. Gezi rotasında Aziz Vukolos Kilisesi, Basın Müzesi, Kumrulu Mescid, Osmanlı dönemi konut örnekleri, Burhanzade Abdurrahman Bey’in Evi, Altınpark Kazı Alanı, Sadık Bey Oteli (Uşakizade Köşkü), Basmane ve Oteller Sokağı, Basmane Karakolu, Anafartalar Caddesi, Emniyet Oteli (Cihan Palas Oteli), Kıllıoğlu Hamamı, Kadın Müzesi, Sanathane ve Basmane Semt Merkezi yer aldı.

Duygu dolu anlar

Gaziler, Anafartalar Caddesi’ne giriş yaptıklarında Kurtuluş Savaşı’nda Basmane’deki kadınların ay yıldızlı bayrağı birleştirdiği anları dinleyerek duygusal anlar yaşadı. Katılımcılar, günün anlam ve önemini en iyi şekilde deneyimlediklerini belirterek Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya teşekkür etti.