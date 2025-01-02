Konak Belediyesi'nin Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında Pi Gençlik Derneği ile düzenlediği İngilizce Konuşma Kulübü, gençlere dil becerilerini geliştirme fırsatı sağlıyor. Farklı semtlerde düzenlenen etkinlik, İngilizce öğrenen çocuklar ve gençler için pratik yapma ve kültürel alışverişin kapılarını aralıyor.

Farklı semtlerde dil pratiği imkanı

Proje, ilçedeki Agora Semt Merkezi ve Beştepeler Sosyal Tesisleri’nde düzenleniyor ve haftanın iki günü devam ediyor. Yurtdışından gelen gönüllü eğitmenler, 3-18 yaş arası çocuklara konuşma pratiği yaptırarak İngilizce öğrenim sürecine katkı sağlıyor. Çocuklar, yalnızca dil becerilerini geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda arkadaşlıklar kurup farklı kültürleri tanıma fırsatı buluyor.

Çocukların gözünden İngilizce kulübü

Etkinliğe katılan çocuklar, eğlenceli bir ortamda İngilizce konuşma pratiği yapmanın keyfini çıkarıyor. Hem dil korkularını yendiklerini hem de uluslararası eğitmenlerle iletişim kurarak farklı kültürleri keşfettiklerini belirtiyorlar.

"Anlıyorum Ama Konuşamıyorum" problemini aşıyor

Pi Gençlik Derneği Başkanı Begüm İntepeler, projenin önemine değinerek, İngilizce pratiği yapmanın çocuklar için büyük bir özgüven kazandırdığını ifade etti. İntepeler, “Bu proje sayesinde çocuklarımız İngilizce konuşma pratiği yaparak dil üzerindeki çekincelerini aşıyor. Yurtdışından gelen gönüllülerle etkileşim, öğrendiklerini pekiştirme imkanı sunuyor” diye konuştu.

Başkan Mutlu'ya teşekkür

Pi Gençlik Derneği, bu anlamlı projeyi hayata geçirdiği ve desteklediği için Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya teşekkür etti. Başkan Mutlu’nun projeye güven tazeleyerek iş birliğini sürdürmesi, etkinliğin ilçede daha da yaygınlaştırılmasına zemin hazırlıyor.