Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçede düzenli olarak sürdürdüğü denetimlerine Hatay semti ile devam etti. Denetimler kapsamında işyeri ruhsatları ve kaldırım işgalleri titizlikle incelendi. Ruhsatsız olduğu belirlenen işyerleri hakkında yasal işlem başlatılırken, kaldırım işgallerine yönelik cezai yaptırımlar uygulandı.

Kaldırım işgallerine geçit yok

Zabıta ekipleri, Hatay semtinde işgal ve ruhsat denetimlerine yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu denetimler sırasında ruhsatsız faaliyet gösteren işyerleri tespit edilerek, gerekli tutanaklar tutuldu ve cezai işlemler başlatıldı. Aynı zamanda kaldırım işgalleri de kaldırıldı. İşgalini kaldırmayan işletmelere ise 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 38/1 maddesi gereğince cezalar kesildi.

Hatay Pazaryeri’nde düzen sağlandı

Hatay Pazaryeri’nde de sıkı denetimler gerçekleştiren Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazaryerinin genel düzenini korumak adına önemli adımlar attı. Fiyat etiketleri ve tezgah çizgileri kontrol edilerek, tezgah dışına taşan ürünlerin sınırlar içerisine alınması sağlandı. Tezgah dışında ürün satanlar uyarıldı ve açıkta satılması yasak olan ürünler kaldırıldı. Ayrıca, vatandaşların aldıkları ürünleri zabıta noktasında bulunan tartıda ölçüm yaparak kontrol etmeleri sağlandı.

Denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği ve ilçe genelinde benzer çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.