Konak Belediyesi'nin başlattığı İkinci El Eşya Hattı projesiyle, kullanılabilir durumdaki beyaz eşya ve mobilyalar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Dayanışma halkası güçleniyor

Konak Belediyesi, evden eve dayanışmayı artırmak amacıyla İkinci El Eşya Hattı projesini hayata geçirdi. Bu proje sayesinde, kullanılabilir durumdaki ev eşyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak yüzler gülüyor. Koltuk, masa, sandalye, yatak, halı, elektronik ev aletleri, televizyon, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi eşyalar, Konaklı komşuların dayanışma ruhuyla yeni sahiplerine kavuşuyor.

Birlikte yaralar sarılıyor

Yangın, sel veya ekonomik zorluklar nedeniyle ev eşyasına ihtiyaç duyan Konaklılar, bu dayanışma ağı sayesinde ihtiyaçlarını karşılıyor. Zor günler, Konaklıların yardımlaşmasıyla birlikte aşılıyor. Ev eşyası bağışlamak isteyenler, (0232) 433 36 29 numaralı İkinci El Eşya Hattı üzerinden kullanılabilir durumdaki fazla eşyalarını bağışlayabiliyor.

Başkan Mutlu’dan dayanışma çağrısı

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Mutluluk paylaştıkça artar" diyerek tüm Konaklıları bu projeye destek olmaya çağırdı. Başkan Mutlu, "İhtiyaç fazlası beyaz eşyalarınızı, mobilyalarınızı evinizden alıyor ve ihtiyacı olan komşularımıza ulaştırıyoruz. Lütfen eşyalarınızı kaldırımlara bırakmak yerine, bu hizmetimizden yararlanarak ihtiyaç sahibi bir ailenin hayatına dokunun" ifadeleriyle dayanışma ağının önemini vurguladı.