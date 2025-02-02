Konak Belediyesi, öğrencilerin okul yolunda güvenliğini artırmak için önemli bir adım attı. Yeni eğitim dönemi öncesinde sürücülerin farkındalığını artırmak ve çocukların yaya güvenliğini sağlamak amacıyla Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Mimar Sinan Ortaokulu çevresindeki sokaklarda renkli yol uygulamaları başlattı.

Çocuklar için eğlenceli ve güvenli yollar

Belediye, okulların yakınındaki yaya yollarını yenileyerek, renkli boyama teknikleriyle eğlenceli bir okul yolu tasarladı. Bu uygulama, hem öğrencilerin hem de çevre sakinlerinin büyük beğenisini kazandı. Konak Belediyesi, başarılı olan bu projeyi ilçedeki diğer okullara da yaymayı hedefliyor.

"Okullarımızın yolları daha güvenli olacak"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Güvenli ve eğlenceli bir okul yolu yaratmayı hedefliyoruz. Uygulama, Konak’taki diğer okullarda da hızla devam edecek," dedi. Başkan, öğrencilere ve öğretmenlere başarı dolu bir eğitim öğretim dönemi diledi.