Konak Belediyesi, sosyal medyada dolaşan ve manipülasyona açık görüntülerle ilgili bir açıklama yaptı. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 23 Temmuz 2024 tarihinde, bir iş merkezi önünden alınan 3 yaşındaki dişi sokak köpek hakkında bilgilendirme yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Hassasiyetimiz tüm ilçe halkımız tarafından bilinmektedir"

Konak Belediyesi olarak sokakta yaşayan can dostlarımızın korunması konusundaki hassasiyetimiz herkes tarafından bilinmektedir. Bugün sabah saatlerinde, köpeğin 2 yaşındaki bir çocuğu ısırdığı ihbarı üzerine Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz hızla olay yerine ulaşmıştır. Can dostumuz, İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ve HAYDİ Polis ekiplerinin gözetiminde, aşı süreci başlamış olup, 10 günlük yasal gözetim süresi nedeniyle sedatif ilaç verilerek alandan nakledilmiştir.

Köpeğin sağlık durumu iyi

Köpeğin sakinleştirilmesi sırasında uygulanan ilaç nedeniyle kusması, ilaç, sıcak ya da strese bağlı bir reaksiyondur. Köpeğe hiçbir zarar verilmemiş olup, sağlık durumu etkilenmemiştir. Gözetim amacıyla Belediyemizin Hayvan Sağlığı Merkezi’ne getirilen köpeğimiz, sağlık kontrolleri yapılarak, durumu iyi olduğu tespit edilmiştir.

Sokak hayvanlarını korumada kararlılık devam edecek

Köpeğimiz, uyanık şekilde gözetim süresini tamamlayacağı üniteye yerleştirilmiştir. Yasal gözetim süresi dolduğunda herhangi bir olumsuz durum tespit edilmezse, şartlı sahiplendirme ile sahiplendirilecektir.

Konak Belediyesi olarak, hayvansever halkımızla birlikte çalışarak, sokaktaki canlarımızı koruma kararlılığımızı sürdüreceğiz. Manipülatif paylaşımlara halkımızın itibar etmeyeceğine inancımız tamdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.