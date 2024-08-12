Konak Belediyesi, yarın saat 17:00 - 20:00 arası çocukları eğlenceli ve öğretici bir etkinliğe davet ediyor. Aziziye Mahallesi'nde kurulacak olan "Mutlu Çocuklar Sokağı", miniklere unutulmaz bir deneyim sunacak.

Etkinlikte, çocuklar özgürce sokaklarda oynayıp dans edebilecek, ayrıca çeşitli atölye çalışmaları ile yaratıcılıklarını geliştirebilecekler. Toprağa dokunup çiçek dikecekleri, zeka ve masa oyunlarıyla keyifli vakit geçirecekleri bir gün onları bekliyor. El işi çalışmalarından patates baskı, yüz boyama, makrome ve resim atölyeleriyle dolu bu etkinlik, aynı zamanda çocuklara çevre bilinci kazandırmayı amaçlıyor. Ayrıca, spor yapma imkanı da bulacak olan minikler, basketbol, minyatür kale futbol, voleybol, seksek ve ip atlama gibi aktivitelerle enerjilerini atacaklar.