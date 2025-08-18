Sarı çizgi ile kent düzeni sağlanıyor

Konak Belediye Meclisi’nde oybirliğiyle kabul edilen “İşgal İzni Yönetmeliği” kapsamında başlatılan sarı çizgi uygulaması, kentte işgal alanlarını net şekilde ortaya koymayı amaçlıyor. İlk çizgi Hatay bölgesinde çizilirken, kent genelinde yayaların güvenli ve konforlu şekilde yürüyebilmesi için standart ölçüler kullanıldı.

Yaya güvenliği ve eşit erişim hedefleniyor

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, uygulamayla kamusal alanların eşit kullanımını sağlamayı ve yaya güvenliğini önceliklendirdiklerini söyledi. Başkan Mutlu, “Sokaklar hepimizin, erişim hakkımız eşit. Sarı çizgilerle işgal ve yaya alanlarını görünür kılıyoruz. Erişilebilir kamusal alanlar ve estetik bir kent için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

İşletmelere ölçülü düzenleme getirildi

Yönetmelik doğrultusunda işletmelerin kaldırım cephelerindeki kullanım alanları santim santim ölçüldü. Sarı çizgiler, yaya yollarını net şekilde ayırarak hem işletmelere hem de yayalara düzen sağlıyor. Bu sayede Konak’ta daha güvenli ve erişilebilir bir kent ortamı oluşturuluyor.

Vatandaşlar uygulamadan memnun

Sarı çizgi uygulamasını izleyen Konaklılar, belediye yetkililerinden bilgi alarak memnuniyetlerini dile getirdi. Vatandaşlar, “Yayalar artık kaldırımda rahat yürüyebilecek. Birbirimize çarpmayacağız” ifadeleriyle uygulamaya destek verdi.

Konak’ta standartlaştırma hedefleniyor

Belediye yetkilileri, sarı çizgi uygulamasının kent genelinde yaygınlaştırılacağını ve düzenli bir Konak için standart oluşturacağını belirtti. Amaç, hem işgal alanlarının kontrollü kullanımı hem de kentin estetik ve erişilebilir bir yapıya kavuşması.