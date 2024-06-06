Etkinlik, 9 Haziran Pazar günü saat 20.00’de Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek.

450 Dansçı, 10 Yöre, 14 Ekip

Bu yılki şenlikte, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen 14 ekipten toplam 450 dansçı sahne alacak. Anadolu’nun zengin kültürel mirasını temsil eden halk oyunları, İzmir’de bir kez daha izleyicilere görsel bir şölen sunacak. 10 farklı yöreden gelen ekipler, kendi bölgesinin halk oyunlarını sergileyerek, kültürel çeşitliliğin ve birliğin önemini vurgulayacak.

Başkan Mutlu’dan Şenliğe Davet

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Halk Oyunları Şenliği’ne tüm İzmirlileri davet ederek, "Belediyemizin herkesi birleştiren, hiçbir ayrım olmaksızın herkesi bir araya getiren köklü etkinliklerinden biri olan Halk Oyunları Şenliğimize Konaklı komşularımızı bekliyoruz. Anadolu’nun her köşesinden ezgileri ve halk danslarını Konak’ta buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Kültürel Mirasın Yaşatılması

Halk Oyunları Şenliği, Anadolu’nun zengin kültürel mirasını yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor. Etkinlik, farklı bölgelerden gelen dansçıların performanslarıyla hem eğlenceli hem de öğretici bir program sunarak, kültürel bağları güçlendirmeyi amaçlıyor.