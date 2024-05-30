Konak Belediyesi'nin engelli bireylerin sağlık kuruluşlarına ulaşımını ücretsiz olarak sağlayan "Engelsiz Servis" hizmeti, her gün engelleri kaldırmak için yola çıkıyor.

Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde kesintisiz hizmet

Konak Belediyesi’nin bedensel engelli bireyler için özel olarak tasarlanan "Engelsiz Servis" aracı, belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından hizmet vermeye devam ediyor. Tekerlekli sandalye kullanan bireyler için asansör sistemine sahip olan araç, başvuru yapan Konaklıların sağlık kuruluşlarına rahatça ulaşmasını sağlıyor. Engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak amacıyla hafta içi her gün yola çıkan Engelsiz Servis, randevusu olan kişileri kapısından alarak sağlık kuruluşuna götürüyor. Tedavi veya muayenesi biten vatandaşlar, aynı araçla evlerine geri bırakılıyor. Engelsiz Servis'ten yararlanmak isteyen Konaklılar, (0232) 484 22 91 numaralı telefondan bilgi ve randevu alabiliyor.

"Beni büyük bir dertten kurtardılar"

Konak’ta yaşayan ve yüzde 98 engeli bulunan Kaan Erol da Engelsiz Servis hizmetinden yararlananlardan biri. Tedavisi için düzenli olarak hastaneye gitmesi gereken Erol, Konak Belediyesi’ne başvurdu ve tedavisi boyunca bu hizmetten yararlanacak. Erol, "Engelsiz Servis sayesinde rahat bir nefes aldım," diyerek duygularını şu sözlerle ifade etti: "Yüzde 98 engelli bir vatandaş olarak düzenli olarak hastaneye gitmem gerekiyor. Nasıl gideriz, geliriz diye kara kara düşünüyorduk. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Büyük bir dertten kurtardılar beni. Nasıl teşekkür edeyim bilmiyorum."

Hayatı kolaylaştıran engelsiz servis

Konak Belediyesi’nin Engelsiz Servis hizmeti, engelli bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırarak büyük bir rahatlık sağlıyor. Engelli vatandaşlar, her gün yola çıkan bu hizmetle engelleri aşıyor.