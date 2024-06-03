İzmir’in 8500 yıllık geçmişine ışık tutan geziler kapsamında, katılımcılar sanat tarihi uzmanlarının rehberliğinde Kadifekale ve Basmane bölgelerindeki tarihi, kültürel ve dini mekanları keşfediyor.

Geziler, sabah saatlerinde Basmane'deki belediye binası önünden başlıyor. İlk durak, Türkiye Cumhuriyeti’nin İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün doğduğu ev olan Konak Belediyesi İsmet İnönü Anı Evi ve Kitaplığı. Ardından İkiçeşmelik Caddesi’ne adını veren tarihi İki Çeşme, Roma Dönemi Smyrna’sının önemli caddelerinden Altınyol gibi noktalar ziyaret ediliyor. Kadifekale’ye ulaşan katılımcılar, İzmir Körfezi manzarasının yanı sıra Büyük İskender’in rüyasıyla da efsaneleşen bu tarihi alanın mit ve hikâyelerini dinliyor.

Rotamız Basmane

Kadifekale’den sonra gezi, Basmane bölgesinde devam ediyor. Bu bölgede Aya Vukla (Aziz Vukolos) Kilisesi, Türk Evi, Kumrulu Mescit, Altınpark Kazı Alanı gibi önemli noktalar ziyaret ediliyor. Basmane Semt Merkezi’nde verilen çay ve dinlenme molasının ardından, gezi Kadın Müzesi, Emir Sultan Türbesi, Tarihi Anafartalar Caddesi’ndeki Dönertaş Sebili gibi duraklarla devam ediyor. Yaklaşık 6 saat süren gezide katılımcılar, yaşadıkları kenti daha yakından tanıma fırsatı buluyor.

Unutulmaz anlar

Konuklar, Konak’ın bilinmeyen sokaklarını ve tarihi yapılarını keşfetmekten büyük keyif aldıklarını belirterek, tüm İzmirlileri Konak Tarih Gezileri’ne katılmaya davet ediyor. Katılımcılar, ücretsiz sunulan bu imkandan dolayı Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya teşekkürlerini iletti.

Yeni rotalarla devam

Haziran ayının ilk iki haftasında salı, çarşamba ve perşembe günleri düzenlenecek olan Konak Tarih Gezileri, yaz aylarında artan sıcaklık nedeniyle ara verilecek. Gezi, eylül ayından itibaren yeni adreslerin eklenmesiyle kaldığı yerden devam edecek.