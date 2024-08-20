İzmir’in yoğun trafik akışına sahip Cumhuriyet Bulvarı’nda, bu sabah saatlerinde gerçekleşen bir trafik kazası, bölgede ciddi bir trafik sıkışıklığına yol açtı. Kaza, Konak Pier karşısında, Merkez istikametine doğru ilerleyen araçların arasında yaşandı. Olayın hemen ardından, ekipler hızla devreye girerek gerekli güvenlik önlemlerini aldı ve kazaya karışan araçlar yol kenarına çekildi.

Yoğun trafik Subay Orduevi'ne kadar uzandı

Kaza sonrasında trafik akışı ciddi şekilde aksadı. Kazanın ardından oluşan yoğunluk, geriye doğru ilerleyerek Konak Subay Orduevi mevkiine kadar uzandı. Sabah saatlerinde bölgeyi kullanan çok sayıda sürücü, oluşan bu yoğunluk nedeniyle araçlarında uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Alternatif rotalar tavsiye ediliyor

Trafik akışı üzerindeki bu aksaklık, özellikle iş saatlerinde seyahat edenler için önemli bir problem teşkil ediyor. Yetkililer, bu güzergahı kullanmayı planlayan sürücülere alternatif yolları tercih etmeleri yönünde uyarıda bulundu. Kazaya ilişkin detaylar henüz tam olarak açıklanmadı.