Konak Belediyesi ve Konak Kent Konseyi, Ege Kent Konseyleri Birliği Buluşması'nı Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. "21. Yüzyılda Kent Konseylerinde Sivil İnisiyatif, Katılımcılık ve Dijital Dönüşüm 4.0" başlıklı panele ev sahipliği yapan Konak, etkinliğe katılan konuşmacılarla bir araya geldi. Panelde, adil kent ve eşit yurttaşlık ilkeleri üzerine vurgu yapılırken, katılım, yönetişim ve dijital dönüşüm konuları ele alındı.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, panelde yaptığı konuşmada, "Katılım, yönetişim ve birlikte yönetim üzerine çalışıyoruz. Konak'ta nasıl bir katılım modeli oluşacağı üzerinde duruyoruz. Aktif ve eşit bir yurttaşlık talebimiz var ve bunu örgütlemeye çalışıyoruz" dedi. Başkan Mutlu ayrıca Konak'ta dijital katılımı uygulamak istediklerini belirtti.

Panelde ayrıca Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Altan İnanç ve diğer katılımcılar, kent konseylerindeki sivil inisiyatifin önemini vurguladılar. Konak Belediyesi'nin katılımcı bir çalışma modeli benimseyeceği ve dijital katılımı teşvik edeceği belirtildi.

Panel öncesinde, Ege Kent Konseyleri Birliği tanıtım videosu ile Gezi direnişini anlatan kısa film gösterimi yapıldı.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, paneldeki konuşmasında, "Meslek odalarında çalışmış belediye başkanları olarak biz inanılmaz bir demokrasi deneyiminden, herkesin eşit olduğu bir örgütlenmeden geldik. Katılımcılık kolay bir şey değil. Biz çok uzun yıllardan beri katılım, yönetişim ve birlikte yönetim, dedik. Konak'ta nasıl bir katılım modeli oluşacağı üzerinde duruyoruz. Bunu seçim sürecinde de konuştuk. Katılım üretim ister. Üretimin olmadığı yerde katılım ve yönetişim olmuyor. Konseyin içinde çocuk meclisleri, kadın meclisleri, çevre komiteleri, muhtarlar meclisi gibi oluşumlar zaten var. Meclis üyelerimizin de kendi mahallelerinde üstlendikleri sorumlulukla kent konseyinin buluştuğu, buralarda alınan kararların Konak Belediyesi meclis toplantılarına gelerek karara bağlandığı; sonrasında da sonuçlanana kadar çok sayıda kişinin takip ettiği bir denetim mekanizmasının da dahil olduğu, aktif ve eşit bir yurttaşlık talebimiz var. Bunu örgütlemeye çalışıyoruz."

Başkan Mutlu ayrıca, Konak'ta en kısa zamanda halkın doğrudan katılımını sağlayacak dijital dönüşümü gerçekleştireceklerini de belirtti. "2024’te, Konak gibi ilçelerde katılımın yolu aslında dijital katılım. Herkesin elinde olan cep telefonundan anlık sorabilme, yanıtını alma ya da önerisini toplama… Dijital katılım çok kolay sağlanabilir. Sadece kadınlara, sadece gençlere sorabilmek, mahalle ve sokak bazında çalışabilmek mümkün. Sorarak doğrudan katılımı sağlayan dijital dönüşümü bu dönem Konak’ta hayata geçirmeyi hedefledik" dedi.

Buluşmada ayrıca Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Fındıklı'da uyguladıkları katılımcı yerel yönetim modelini anlattı. Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan da Hopa'nın ilk kent konseyinin kurulduğunu belirterek, katılım süreçlerini önemsediklerini vurguladı.

Panel moderatörü İzdeniz Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Işıkhan Güler, yerel yönetimlerin Türkiye'nin yakın tarihine göre değişimini değerlendirdi ve kentsel yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik politikaların önemine dikkat çekti.