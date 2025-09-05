Konak Belediye Meclisi, Gürçeşme, Gültepe ve Beştepeler bölgelerinde eksik kalan sokak ve caddelerdeki doğal gaz taleplerinin hızla karşılanabilmesi için toplantıya ara vererek önergeyi görüştü. Meclis, doğal gaz çalışmalarının aksamaması için gerekli taahhüt ve izinleri oy birliğiyle kabul etti.

Eylül ayı ikinci olağan oturumunda doğal gaz taleplerinin hızlı karşılanması amacıyla ara verilen toplantıda önerge, İmar Komisyonu’nda görüşüldü. Komisyon Başkanı Saygın İkiz, “İzmirGaz’ın sahada gereksiz prosedürle karşılaşmaması için bu taahhüdü acil olarak meclise taşıdık. Komisyonumuz oy birliğiyle uygun buldu” dedi.

Komisyon raporunun ardından Konak Belediye Meclisi de oy birliğiyle doğal gaz çalışmalarının devamını onayladı.

Başkan Mutlu konuyla ilgili açıklama yaptı

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, çalışmaların tüm sokaklara ulaşacağını belirterek, “Arada İzmirGaz’ın istediği bazı sokaklar eksik kalmıştı. Genel bir karar alarak çalışmaları kesintisiz sürdüreceğiz” dedi.

Başkan Mutlu, sürmekte olan 94. İzmir Enternasyonal Fuarı’yla ilgili de açıklamalarda bulunarak, fuar anlayışının yeni nesil fuarcılıkla şekillendiğini ve ziyaretçilere önerilen sergi ve mekanları tanıttı.

Süreç esnaf ile iş birliği içinde yönetilecek

Başkan Mutlu, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile yapılan görüşmelerin ardından esnafla sürecin birlikte yönetileceğini belirtti. Oluşturulacak komisyonun çalışmaların meclise iletilmesini sağlayacağını vurguladı.