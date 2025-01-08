Konak Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle ilçenin sokaklarını yenilemeye devam ediyor. Asfaltlama, kaldırım onarımı ve yenileme çalışmalarıyla sokaklar modern bir görünüme kavuşuyor. Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun saha ziyaretleriyle, vatandaşların talep ve önerileri doğrudan dikkate alınıyor.

6 sokakta eş zamanlı çalışma

Son olarak Mersinli Mahallesi’nde 6 sokakta eş zamanlı çalışmalar başladı. Fen İşleri ekipleri asfalt serimi ve kaldırım yenileme işlemleri yaparak sokakları teknik standartlara uygun şekilde yeniledi. Geçtiğimiz yıldan bu yana 2 bin 164 sokak ve caddede asfalt yama işlemi, 27 sokakta ise tam asfaltlama gerçekleştirildi. Ayrıca 355 sokakta kaldırım ve parke onarımı yapılırken, 4 bin 486 metrekare alanda yeni kaldırım inşa edildi.

"Daha fazla sokak, daha fazla hizmet"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, çalışmaların hız kesmeden süreceğini belirterek, saha ziyaretleriyle ihtiyaçları yerinde tespit ettiklerini ifade etti. Başkan Mutlu, “İhtiyaçları yerinde belirliyoruz ve program doğrultusunda çözüm üretiyoruz. Daha güçlü şantiyelerle hizmet kalitemizi artıracağız. Modern ve yaşanabilir bir Konak için özveriyle çalışan ekibimize teşekkür ediyorum” diye aktardı.