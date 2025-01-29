İzmir'in merkezi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde, Konak Pier önünde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle büyük bir yoğunluk oluştu. Kazaya karışan araçların yol dışına alınması için çalışmalar sürerken, Cumhuriyet Meydanı'na doğru trafik akışında ciddi sıkışıklık yaşanıyor. Yol kullanıcılarının alternatif güzergahları kullanması öneriliyor.

Cumhuriyet Bulvarı'nda, Marina istikametine doğru ilerlerken Konak Pier önünde bir trafik kazası gerçekleşti. Kazaya karışan araçların yol dışına alınması amacıyla çalışmalar devam ederken, kazanın etkileri nedeniyle özellikle Cumhuriyet Meydanı'na doğru yoğun trafik oluştu. Yetkililer sürücülerden, kazanın olduğu bölgedeki tıkanıklık nedeniyle hızlarını düşürmelerini talep etti.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için İBB, trafik polisleri ve karayolları ekipleri yoğun bir şekilde çalışıyor.