Konak Belediyesi, çocukların sokaklarda özgürce ve güvenle oyun oynayabilmesi için ‘Mutlu Çocuklar Sokağı’ etkinliklerine start verdi. İlk etkinlik, 1. Kadriye Mahallesi 628 Sokak'ta düzenlendi. Etkinlik boyunca, çocuklar çiçek dikimi, çevre bilgilendirme, mask boyama, yüz boyama, patates baskı, boncuk bileklik yapımı gibi çeşitli atölyelere katıldı. Spora meraklı çocuklar için basketbol, voleybol ve badminton gibi spor alanları da kuruldu.

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, etkinlikte çocuklarla bir araya geldi, birlikte dans etti ve oyunlar oynadı. Konak’ın her mahallesinde benzer etkinliklerin düzenleneceğini belirten Mutlu, "Sokaklarımızı çocukların güvenle oynayabileceği alanlara çevirmeye devam edeceğiz" dedi.

Geleneksel sokak oyunları yeniden canlanıyor

Mehmet Akif Mahallesi’nde ikinci gün devam eden etkinlikte, çocuklar geleneksel sokak oyunları olan ip atlama, hulahop çevirme, istop ve seksek oynayarak keyifli anlar yaşadı. Etkinlikler, her hafta sonu farklı mahallelerde çocuklarla buluşmaya devam edecek. Başkan Mutlu, “Çocuklar evlerde sıkılmasın, sokaklarda özgürce oynayabilsin diye çalışıyoruz” diyerek, bu etkinliklerin süreceğini vurguladı.

Konak Belediyesi’nin bu anlamlı projesi, çocukların hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlarken, mahallelerde de büyük bir ilgi görüyor. Her hafta sonu farklı bir mahallede çocuklarla buluşan ‘Mutlu Çocuklar Sokağı’ etkinlikleri, yaz boyunca devam edecek.