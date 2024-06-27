Konak Belediyesi, her yaştan Konaklıyı sporla buluşturan Spor Okulları yaz döneminde de yoğun katılımla devam ediyor. Çocuk, genç ve kadınlara yönelik düzenlenen kurslar ve açık hava sabah sporu etkinlikleriyle sporseverleri meydanlarda ve parklarda bir araya getiriyor.

Sporla dolu bir yaz

Konak Belediyesi, okulların tatile girmesiyle birlikte çocukların tatil takvimine göre düzenlenen spor okullarında yaz dönemi kurslarına başladı. Belediyenin Spor İşleri Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen kurslar, on bir ayrı branşta ve dokuz merkezde çocuk ve gençleri sporla buluşturuyor. Kadınlar için semt merkezlerinde düzenlenen spor kurslarının yanı sıra, açık havada sabah sporu etkinliği de her yaştan Konaklıyı kentin park ve meydanlarında güne sporla başlatmaya devam ediyor. Konak Belediyesi’nin spor okullarından yaklaşık bin 500 Konaklı yararlanıyor.

Minikler sporla tanışıyor

Konak Belediyesi’nin 4 ve 10 yaş arası çocuklar için düzenlediği spor kursları, miniklerin sporla tanışmasına imkan sağlıyor. Gültepe Atatürk Spor Tesisi’nde uzman spor eğitmenleri, 4-7 yaş grubuna Temel Hareket Eğitimi kursunda çocuklara sporu sevdiriyor. Aynı tesiste futbol, basketbol ve voleybol kursları da spor okulları kapsamında devam ediyor. Zeytinlik Semt Merkezi’nde ise 5-10 yaş grubuna çocuk jimnastiği, 7-10 yaş grubuna ise satranç kursları düzenleniyor. Güneşli Mahallesi’ndeki Dr. Sadettin Yağdıran Spor Tesisi ile Zafertepe Spor Tesisi’nde futbol kursları tam gaz devam ederken, Hatay Semt Merkezi’nde de çocuklar halk oyunları kursuna katılıyor.

Açık havada sabah sporu

Konak Belediyesi’nin büyük ilgi gören açık havada sabah sporu etkinliği, yoğun talep üzerine yeni yerlerin de eklenmesiyle artarak devam ediyor. Yoğun katılımla haftanın dört günü düzenlenen açık havada sabah sporu Karantina Meydanı, Dr. Behçet Uz Parkı, Kılıçreis Parkı, Mehmet Ali Akman Parkı, Hatay Pazaryeri, Denizatı Parkı, Tülay Aktaş Parkı, Atilla Spor Parkı, Kültürpark ve Gültepe Semt Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

Spor her yerde

Başta Gültepe Atatürk Spor Tesisi olmak üzere Konak Belediyesi’nin ilçenin dört bir yanındaki tesis ve merkezlerinde sürdürülen spor okullarında step, aerobik, pilates, halk oyunları, futbol, voleybol, basketbol, çocuk jimnastiği, kardio, satranç ve temel hareket eğitimi kursları veriliyor. Spor Okulları Gültepe Atatürk, Dr. Sadettin Yağdıran ve Zafertepe Spor Tesisleri, Mehmet Ali Akman, Hatay, İsmetpaşa, Gültepe ve Zeytinlik Semt Merkezleri ile Güzelyalı Spor Salonunda yaz, kış kesintisiz devam ediyor.