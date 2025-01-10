İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımı daha konforlu hale getirmek için Konak Tramvayı’nda iyileştirme çalışmalarına bu gece başlıyor. Hat üzerindeki kablo kanal kapaklarının yenilenmesi için sefer sıklığı geçici olarak değiştirilecek.

Gece çalışmaları başlıyor

Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında, tramvay hattındaki menhol kapakları yükseltilip yenilenecek. Kapakların yüzey hizasına çıkarılmasıyla yolculuk konforu artırılacak.

Çalışmalar süresince tramvay seferleri 22.00 ile 00.20 saatleri arasında 10 dakikada bir yerine 20 dakikada bir yapılacak. Ekiplerin gece boyunca sürdüreceği çalışmaların tamamlanmasıyla sefer sıklığı normale dönecek.