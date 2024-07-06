Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, düzenli olarak gerçekleştirdiği denetim çalışmalarına İkiçeşmelik olarak bilinen Eşrefpaşa Caddesi’nde devam etti. Caddenin her iki tarafındaki işletmelerde ruhsat ve işgaliye denetimi yapan ekipler, bölge halkının takdirini kazanıyor.

28 iş yerine cezai işlem

Eşrefpaşa Pazaryeri’nden başlayıp Çankaya Katlı Otoparkı’na kadar uzanan operasyonda ekipler, caddenin her iki yanında eşzamanlı olarak çalıştı. Denetimler sırasında ruhsatı olmayan 28 iş yerine cezai işlem uygulanırken, daha önce mühürlenmiş ancak mührü kırılarak faaliyet gösteren 2 iş yerine de mühür fekki işlemi gerçekleştirildi.

İşgal alanlarına müdahale edildi

Ayrıca, uzun süredir artan kaldırım işgali şikayetleri üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmeler sonucunda iş yerlerine kaldırımların işgal edilmemesi konusunda uyarılar yapıldı. Kamuya ait alanlarda yapılan işgaller, yapılan uyarılar doğrultusunda kaldırıldı, böylece yayaların kaldırımları rahatça kullanması sağlandı.