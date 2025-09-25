Konak Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki ilkokul, ortaokul ve liselerde faaliyet gösteren okul kantinlerinde gıda güvenliği, hijyen ve ruhsat denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimlerde sağlıksız gıdaların satışına izin verilmezken, son kullanma tarihi geçmiş ürünler raflardan indirildi.

Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için kantinlerde üç başlık altında denetim yapıyor. Ruhsatların kontrol edilmesinin yanı sıra, gıda mühendisleri eşliğinde ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama koşulları ve tazeliği inceleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yasaklı gıdalar listesine göre de satışa sunulan ürünler tek tek kontrol ediliyor. Kantinlerin hijyen standartlarına uygunluğu da titizlikle denetleniyor.

Son denetimlerde tarihi geçmiş ürünler raflardan indirilirken, ruhsatsız faaliyet gösteren kantinler hakkında tutanak düzenlendi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, çocukların sağlıklı gıdaya ulaşmasının öncelikli meseleleri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Konak’ta çocuklarımızın güvenli ve temiz gıdaya erişebilmeleri çok önemsediğimiz ve taviz vermeyeceğimiz bir konu. Sağlıksız gıdaların satışına kesinlikle izin vermiyoruz. Zabıta ekiplerimiz denetimlerini çok dikkatli bir şekilde ve hız kesmeden sürdürüyor. Denetimlerimiz düzenli olarak devam edecek.”