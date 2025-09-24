İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi’nden faydalanan vatandaşlar, hem doğada spor yaptı hem de keyifli bir gün geçirdi.

Deniz kenarında yapılan yürüyüşle başlayan program, spor eğitmenleri eşliğinde gerçekleştirilen egzersizlerle devam etti. Açık havanın tadını çıkaran katılımcılar, belediyenin hazırladığı ikramlarla da güzel anlar yaşadı. Etkinlik sayesinde evlerinden çıkıp hareket etme imkânı bulan vatandaşlar, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya teşekkür etti.

Başkan Mutlu, sağlıklı yaşamın her yaştan birey için öncelikleri arasında olduğunu belirterek, “Hareketli bir yaşam, her yaşta sağlığın anahtarıdır. Özellikle ileri yaş komşularımızın aktif kalması hem fiziksel hem de ruhsal sağlık açısından çok kıymetli. Onların yaşam kalitesini yükseltmek için bu tür etkinlikleri sürdüreceğiz. Avrupa Hareketlilik Haftası vesilesiyle bir kez daha gördük ki Konak’ta herkes için hareket var” dedi.