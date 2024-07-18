Konak Belediyesi’nin istihdama yönelik çalışmaları kapsamında açılan ücretsiz kurslar, yoğun ilgiyle karşılanmaya devam ediyor. Toros Sosyal Tesisleri’nde yer alan Konak Mutfak Atölyesi’nde verilen Butik Çikolata Hazırlama Kursu, katılımcılara keyifli zaman geçirmenin yanı sıra yeteneklerini geliştirme fırsatı da sunuyor. Kurs sonunda katılımcılar, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika alarak iş hayatına atılabiliyor.

Çikolata yapımında uzmanlık

Konak Mutfak Atölyesi’nde 1,5 ay süren eğitim boyunca, kursiyerler çikolata dolgusu yapmayı, çikolata çeşitlerini ve çikolataya şekil vermeyi öğreniyor. Eğitmen Nazmiye Sezen Ercan, kursiyerlerin çikolata yapımının yanı sıra şekerleme, badem ezmesi ve ceviz ezmesi gibi tatlıları da öğrenme fırsatı bulduğunu belirtti. Ercan, “Ham çikolatanın eritilip temperlenmesinden soğutulmasına, renklendirilmesinden şekil verilmesine kadar tüm aşamaların eğitimini veriyoruz. Kursiyerlerimiz kursumuzdan donanımlı bir şekilde mezun oluyor. 120 saatlik program dolu dolu ve çok keyifli geçiyor” dedi.

Kursiyerlerin görüşleri

Kursiyerlerden 53 yaşındaki Fidan Çakıcı, daha önce aşçılık ve pasta yapımı kurslarına da katıldığını belirterek, “Çikolata yapmayı çok seviyorum. Çok şey öğrendik. Hobi amaçlı katıldım. Öğretmenimiz çok özverili, çok ilgili onu çok seviyoruz. Belediyemiz iyi ki bu kursu açmış” diye konuştu. Bir diğer kursiyer 46 yaşındaki Mürvet Özdemir ise meslek edinmek amacıyla kursa katıldığını ifade ederek, “Nazmiye Hocam ile üç yıldır tanışıyorum. Daha önce aşçılık, ekmek ve pasta yapımı kursuna geldim. Şimdi de Butik Çikolata Yapımı Kursu’na devam ediyorum. Kendime bir iş yeri açmak istiyorum. Belediyemize ve öğretmenimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yeni kayıtlar başlıyor

Kursun kontenjanı 15 kişiden oluşuyor ve eğitimler pazartesi, salı ve çarşamba günleri 09.30-15.00 saatleri arasında veriliyor. Kurs sonunda iş hayatına atılmak isteyenler, yazılı ve uygulamalı sınava giriyor. Sınavları başarıyla geçenler MEB onaylı sertifika almaya hak kazanıyor. 22 Temmuz’da 120 saatlik kursun bitiminin hemen ardından yeni kursiyerler için kayıtlar alınmaya başlayacak. Çikolata, aşçılık, pastacılık ve ekmek yapımı kurslarının yanı sıra pizza ve yaş pasta yapımı kurslarının da açılması planlanıyor. Detaylı bilgi için 0530 341 16 21 numaralı telefonu arayarak bilgi alınabiliyor.