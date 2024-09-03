Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Zabıta Haftası kapsamında, Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi. 198. kuruluş yıldönümünü kutlayan zabıta teşkilatı için Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı'nda düzenlenen kahvaltı etkinliğine, Başkan Mutlu’nun yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Anıl Feroğlu ve Simge Eldeniz, Zabıta Müdürü Ali Balık, zabıta personeli ve belediye meclis üyeleri katıldı.

"Daha yaşanabilir bir Konak için el ele"

Etkinlikte konuşan Başkan Mutlu, zabıta personelinin 7/24 görev başında olduğunu vurgulayarak, Konak’ı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için zabıtanın özverili çalışmalarına dikkat çekti. "Yayaların rahatça dolaştığı, kaldırım işgallerinin olmadığı, hurdacılığın tamamen temizlendiği bir Konak hayaliyle göreve geldim," diyen Mutlu, bu yolda en büyük destekçilerinin zabıta ekipleri olduğunu ifade etti.

"Zabıtamız belediyenin vitrini"

Konak Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Anıl Feroğlu ise zabıta teşkilatının belediyenin vitrini olduğunu belirtti. "Belediyeciliğin gerçek yüzü olan zabıtamız, yasalara uygun şekilde hizmet veriyor. Başkanımızın başarısına katkı sunmaya devam edeceksiniz," diyerek zabıta ekiplerinin çalışmalarına olan güvenini dile getirdi.

"Kentin görünmez kahramanları"

Zabıta Müdürü Ali Balık da tüm zabıta personelinin Zabıta Haftası’nı kutlayarak, sahadaki özverili çalışmalarının Başkan Mutlu'nun vizyonuyla örtüştüğünü belirtti. "Başkanımızın her zaman yanımızda olduğunu bilmek, bize güç veriyor," dedi.