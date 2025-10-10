Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikalarının verildiği törende konuşan Başkan Mutlu, 'Kadınların, iş hayatının, üretimin içinde olması ve kendi ekonomik özgürlüğüne kavuşması gerektiğine çok inanıyoruz. Konak'ta her kadının görünür olduğu, güçlü olduğu ve ayaklarının üzerinde durduğu bir kent hayal ediyoruz' dedi.

Konak Belediyesi'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikasıyla birlikte yürüttüğü eğitim programı kapsamında Toros Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Geleneksel Hamur Ürünleri Yapımı Kursundan mezun olan kadınlar sertifikalarını aldı. Hamur işlerine dair tüm incelikleri öğrenen kadınların mezuniyet gururu yaşadığı sertifika törenine Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'yla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Anıl Kaçar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı, Konak Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Müdürü Nursun Akıncı, eğitmenler ve muhtarlar katıldı. Kadın emeğinin hayatın her alanına yayıldığı; kadının güçlü, görünür ve özgür olması adına Meslek Fabrikası ve sivil toplumla sürdürdükleri işbirliklerinin önemine dikkat çeken Başkan Mutlu, dayanışma halinin büyüyerek devam edeceğini dile getirdi. Toros Sosyal Tesisleri'nde hiçbir boş sınıf kalmayacağını ifade eden Başkan Mutlu, kadınların meslek edinmesi ve emeğinin değerlenmesi için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Mutlu: Kadınların, iş hayatının, üretimin içinde olması gerekiyor Sertifika töreninde konuşan Başkan Mutlu, güçlü kadın vurgusu yaparak şunları söyledi: 'Meslek Fabrikası İzmir'in yüzünü ağartan işlerden. Çünkü ülkede en önemli sıkıntılardan biri işsizlik. Özellikle kadınların, iş hayatının, üretimin içinde olması ve kendi ekonomik özgürlüğüne kavuşması gerektiğine çok inanıyoruz. Ben bir kadın belediye başkanı olarak buna ayrıca önem veriyorum. Konak'ta her kadının görünür olduğu, güçlü olduğu ve ayaklarının üzerinde durduğu bir kent hayal ediyoruz. Buna destek oluğu için öncelikle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkür bugün sertifikalarını alan kadınlara. Geldiniz, projemize sahip çıktınız, bizimle yol yürüdünüz. Kursun başarılı geçtiğini umuyorum. Size çok katkısı olmuştur diye düşünüyorum. Size ve hayatınıza güzel bir dokunuş yapabildiysek ne mutlu bize.'

Kaçar: Kadınların ekonomik özgürlüğü adına hizmet veriyoruz İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Anıl Kaçar da belediye başkanlarının öncülüğünde kamuyu güçlendiren işler yapmaya devam edeceklerini belirtti ve 'Yurttaşların nitelikli istihdama katılması, kadınların ekonomik özgürlüğü adına 15 ilçede 28 kurs noktasında hizmet veriyoruz. Bugün de Nilüfer Başkanımızın öncülüğünde, Konak Belediyesi'yle yaptığımız işbirliğiyle Konak'ta yaşayan kadınların sofrasına, yaşamına ekonomik olarak bir katkı sunabiliyoruz. İstihdam birimimiz de sizlerle görüşme yapıyor ve firmalardan sizlere teklif gelecek. Halkçı, kamucu biz İzmir'in güçlenmesini düşünen taraftayız ve kamuyu belediye başkanlarımızın verdiği talimatla güçlendirmeye devam edeceğiz' diye konuştu.

Sertifika mutluluğu istihdama dönüşecek Konuşmaların ardından kursu başarıyla tamamlayan kadınlar sertifikalarını Başkan Mutlu'nun elinden aldı. Becerilerinin ve emeklerinin değerlenmesi için önemli bir adım atmış olmanın gururunu yaşayan kadınlar heyecanlarını Başkan Mutlu'yla paylaştı. Tören sonrası Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Meslek Fabrikası'ndan gelen heyete Toros Sosyal Tesisleri'ni tanıtarak içinde yer alan sınıflardaki teknik imkanları anlattı. Yeni kurs ve işbirlikleri için hazır olduklarını dile getirdi.