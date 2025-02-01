Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, teknik ekibiyle birlikte Kemeraltı'nın en işlek noktalarından biri olan Havra Sokağı'nda esnafla buluştu. Toplantıda, Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile yapılan protokol kapsamında hazırlanan hijyen raporu esnafla paylaşıldı. Başkan Mutlu, esnafın görüş ve önerilerini dinleyerek, daha hijyenik bir Havra Sokağı hedeflediklerini belirtti.

"Bilimden yana hareket ederek yol alıyoruz"

Başkan Mutlu, Gıda Mühendisleri Odası'nın hazırladığı rapor doğrultusunda hareket ettiklerini vurgulayarak, "Bilimden yana hareket ederek yol alıyoruz. Gıda Mühendisleri Odası bizim için bilimsel bir rapor hazırladı. Bu rapora göre buradaki satışı, bu şartlarda sürdüremeyeceğimiz ortaya çıktı. Bu satış şeklini düzelttiğimizde ne koku problemimiz kalacak, ne kılçıkların kanal tıkama problemi kalacak" dedi.

Esnafa destek çağrısı

Hazırlanan broşürdeki hijyen koşullarının uygulanmasıyla büyük bir fark yaratılacağını belirten Başkan Mutlu, esnafa destek olacaklarını ifade etti. Mutlu, "Sizden istediğimiz, hazırladığımız broşürdeki koşullara uymaya başlamanız. Bu koşulları uygularken biz size yardıma hazırız. Emin olun hiç kimsenin maddi kaybı da olmayacak. Aksine kazancı olacak. Çok daha nezih, herkesin gelmek için can attığı, aynı zamanda hijyenik bir Havra Sokağı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Dört yılda çok güzel şeyler yapacağız"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Kemeraltı'nda çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Mutlu, "Kemeraltı'ndaki her çalışma Büyükşehir ve Konak el ele verirse olur, anca böyle güzelleşir. Havra Sokağı'ndan başladığımız Kemeraltı yolculuğumuzda inanıyorum ki önümüzdeki dört yılda çok güzel şeyler yapacağız" dedi.