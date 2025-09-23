Bornova’daki AFAD yerleşkesinde gerçekleştirilen eğitim ve tatbikatlarla KAM gönüllüleri, sahadaki görevlerini uygulamalı olarak deneyimledi.

Enkaz tatbikatıyla saha eğitimi

KAM ekibi, iki gün süren teorik eğitimin ardından üç gün boyunca sahada yoğun bir eğitim programı aldı. Yapay enkaz üzerinde gerçekleştirilen tatbikatlar sırasında, ekip üyeleri alan triyajı, ulaşma, sabitleme ve taşıma, beton kırma ve enkazdan kurtarma ile çadır kurma gibi kritik becerileri uygulamalı olarak öğrendi. Eğitim, afet ve deprem senaryolarını gerçeğe yakın koşullarda deneyimleme fırsatı sundu.

Sınav ve akreditasyon süreci

Tatbikatın ardından yazılı sınava giren KAM gönüllüleri, başarıyla tamamladıkları eğitimle akreditasyon sürecinde önemli bir aşama kaydetti. Sertifikalarını alan ekip, bundan sonraki aşamalarda da Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görev alabilecek kapasiteye ulaşmak için çalışmalarına devam edecek.

Konak Belediyesi yetkilileri, KAM ekibinin afet ve acil durumlara hazırlıklı olmasının, olası felaketlerde can kaybının önlenmesi açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.