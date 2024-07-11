Konak Belediyesi'nin Avrupa Konseyi tarafından desteklenen "ROMACTED Faz II: İyi Yönetişimin Teşvik Edilmesi ve Yerel Düzeyde Romanların Güçlendirilmesi" Programı kapsamında düzenlenen Roman Müzik Okulu'nun mezunları, düzenlenen törenle sertifikalarına kavuştu. Konak Roman Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törene, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, CHP İl Başkan Yardımcısı Emin Karameşe, İzmir Sahne Çalışanları Derneği Başkanı Muammer Açıkpazu ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Kanun, keman, klarnet ve ritim dallarında eğitim gören 20 çocuk, başarıyla tamamladıkları program sonrası mini bir konser verdi.

"Her zaman yanlarındayız"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, müziğe yetenekli çocukların aldığı eğitimin önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Bu projeye emek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Burada eğitim alan çocuklarımızın gelecekte güzel sanatlar lisesine ve üniversitelere girerek müzik alanında büyük başarılara imza atacağına inanıyorum. Onların doğuştan gelen yeteneklerini desteklemek bizim için büyük bir onur."

Yoğun ilgi gördü

Roman Müzik Okulu Ritim Eğitmeni Erkan Süren, Başkan Mutlu'ya teşekkür ederek, "Roman Mahallesi'nde böyle bir imkanın sunulması, çocuklarımızın güzel bir eğitim almaları için çok değerli. Bu imkanı sunduğunuz için çok teşekkür ediyorum" dedi. Proje ortağı İzmir Sahne Çalışanları Derneği Başkanı Muammer Açıkpazu ise, "Bu projelerin devamlılığının sağlanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sertifika töreni ve mini konser

Sertifika töreninin ardından öğrenciler, hünerlerini sergiledikleri bir mini konser verdi. Ritim branşı öğrencisi Berat Bakbak, okul arkadaşları adına Başkan Mutlu'ya teşekkür etti ve muhteşem bir darbuka solosu ile töreni sonlandırdı.