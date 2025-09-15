Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede asfaltlama çalışmalarına hız verdi. Altyapısı tamamlanan sokaklar baştan sona asfaltlanırken, bozulmuş yollar da yama çalışmalarıyla daha güvenli hale getiriliyor.

İlçede hummalı çalışma

Her gün Fen İşleri Müdürlüğü’nün Gediz’deki şantiyesinden çıkan iş makineleri, planlanan program kapsamında kentin farklı noktalarında asfaltlama faaliyetleri yürütüyor. Çalışmalar hem yaya hem de araç trafiğini rahatlatmayı amaçlıyor.

Akarcalı’da okul yolu yenilendi

Son asfaltlama çalışmaları Akarcalı Mahallesi 1088 Sokak’ta yapıldı. Baştan sona kazılan yol, özenli bir çalışma sonucu yeniden asfaltlandı. Yeşiltepe İlkokulu’nun girişinde bulunan sokak, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrencilerin güvenli ulaşımı için hazır hale getirildi.

Hatay bölgesinde yollar yenilendi

Belediye ekipleri ayrıca Hatay bölgesinde bulunan 299 Sokak ile kesişimindeki 231 Sokak’ı da tamamen kazıyarak yeniden asfaltladı.

Bozuk yollar onarılıyor

Asfalt seferberliği devam ederken, ekipler sahadaki denetimlerinde tespit edilen bozulmuş ve kırılmış yolları da onarıyor. Küçük çukurlar dahi yama çalışmalarıyla kapatılarak yol yüzeyi eşitleniyor ve trafiğin güvenliği sağlanıyor.