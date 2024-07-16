TÜİK, Hizmet Üretim Endeksi'nde Mayıs ayı verilerini açıkladı. Buna göre hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 0,8, aylık ise yüzde 1,3 oranında artış kaydetti. Yıllık bazda en çok artış gösteren hizmet yüzde 5,9 ile konaklama ve yiyecekte olurken, ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2,5 azaldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına yönelik Hizmet Üretim Endeksi verilerini açıkladı.

Hizmet üretim endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2,5 ile mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,2 azalırken; konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,9, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 4,6, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,4, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 5,0 oranlarında artış kaydetti.

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 1,3 ARTTI

Hizmet üretim endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,3 artarken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,4, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 0,5, gayrimenkul hizmetleri yüzde 6,5, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2,6, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 0,7 artış kaydetti.