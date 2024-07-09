Konak Belediyesi ve Pi Gençlik Derneği'nin (ESC – European Solidarity Corps) ortaklaşa yürüttüğü 'İngilizce Konuşma Kulübü', çocuklara İngilizceyi oyunlarla öğretiyor. 8-15 yaş arası çocuklara açık olan bu ücretsiz etkinlikte, anadili İngilizce olan gönüllü gençler, çeşitli oyunlarla çocukların İngilizce pratik yapmalarına yardımcı oluyor. Aziziye Semt Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, Ağustos ayı sonuna kadar her hafta pazartesi ve salı günleri devam edecek.

İngilizceyi oyunlarla pekiştiriyorlar

İngilizce Konuşma Kulübü'nün ilk haftasında, A1 ve A2 seviyesindeki gruplar eğlenceli oyunlarla İngilizce pratik yaptı. Almanya ve Fransa'dan gelen gönüllü gençler, çocuklarla birlikte oyunlar oynayıp İngilizce konuşmalarını teşvik etti. Çocuklar, oyun sırasında öğrendikleri cümleleri birbirlerine tercüme ederek dil becerilerini geliştirdi.

"Yaz tatilimizi bu şekilde değerlendirmek daha güzel"

Etkinliğe katılan çocuklar, yaz tatilini verimli geçirdiklerini ve İngilizce öğrenmenin yanı sıra yeni arkadaşlar edindiklerini belirtti. "Burada pek çok İngilizce kelime öğreniyorum. Oyunlarla İngilizcemizi geliştiriyoruz. Yaz tatilimizi bu şekilde değerlendirmek daha güzel oluyor. Hem yeni arkadaşlar ediniyorum hem de farklı ülkelerden gelen hocalarla tanışıyorum. Derslerime katkı sağlaması için buraya geliyorum" şeklinde duygularını ifade eden çocuklar, etkinlikten büyük memnuniyet duyuyor.