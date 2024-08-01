Konak Belediyesi, Güneşli Mahallesi'ndeki Eski Jandarma Alanı'nda yapılacak projelerle ilgili bir halk buluşması düzenledi. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu ve belediye yetkilileri, bölge halkının görüşlerini dinledi.

Katılımcı belediyecilik örneği

Güneşli Mahallesi'nde bulunan Eski Jandarma Alanı için planlanan projeler üzerine gerçekleştirilen buluşmada, vatandaşlar taleplerini ve önerilerini paylaştı. Başkan Mutlu, “Katılımcı belediyeciliğin en güzel örneğini sergiliyoruz. Halkın fikirleri bizim için çok değerli. Sizinle bu alanın geleceğini birlikte şekillendirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Sürecin şeffaf yürütülmesi önem taşıyor

Başkan Mutlu, Eski Jandarma Alanı'nın ve çevresindeki diğer hizmet alanlarının, bölgenin kamusal alan ihtiyacını karşılayacak şekilde değerlendirileceğini belirtti. “Planlar tamamlandıktan sonra değil, öncesinde halkla paylaşmanın önemine inanıyoruz. Bu sürecin şeffaf olması gerekiyor” dedi.

Hiçbir ağaca zarar gelmeyecek

Projede ağaçların korunacağını vurgulayan Mutlu, “Buradaki her ağacı koruyacağız. Bu alan, kamusal kullanıma sunabileceğimiz nadir belediye mülklerinden biri” ifadelerini kullandı.

Projenin kapsamı genişliyor

Toplantıda pazaryeri, sosyal tesis, spor salonu ve düğün salonu gibi talepler öne çıktı. Mutlu, bu talepler doğrultusunda bilim ve mantık ışığında bir çalışma gerçekleştireceklerini ve projelerin kapsamını genişleteceklerini belirtti. “Haritalar üzerinde çalışmalar yapıyoruz ve bu ihtiyaçları en iyi şekilde karşılamaya çalışacağız” dedi.