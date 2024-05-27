İzmir'in farklı noktalarındaki parklarda gerçekleşen etkinlikte bir araya gelen vatandaşlar, haftaya zinde bir başlangıç yapmanın keyfini yaşadılar.

Göztepe Denizatı Parkı, Dr. Behçet Uz Parkı, Kılıç Reis Parkı, Mehmet Ali Akman Parkı, Atilla Spor Parkı (Güneşli Mahallesi), Zeytinlik Tülay Aktaş Parkı ve Karantina Meydanı'nda sabah 8.30'da başlayan etkinlikte, Konaklılar uzman eğitmenler eşliğinde spor yaptılar. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, komşularıyla bir araya gelerek açık havada spor yapmanın önemine vurgu yaparak, tüm Konaklıları etkinliğe davet etti.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, Konak Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikten memnuniyetlerini dile getirdiler. "Hocalarımız çok iyi, etkinlikten çok memnunuz. Çok güzel bir etkinlik. Çok mutluyuz, Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" şeklinde ifadeler kullandılar.

Katılımcılar arasında bulunan bir kişi ise komşularıyla bir arada farklı bir etkinlik yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. "Uzun süredir çim kokusu almamıştım. Bugün çim kokusu aldım, gökyüzünde baktım, çok mutlu oldum. Her şey çok güzel" diyerek duygularını ifade etti. Ayrıca, semt merkezlerinde spor kurslarına devam eden bir katılımcı, "Ben salonda da spora gidiyorum ama yazın da sahilde devam ediyoruz. Burası oldukça keyifli. Sadece kilo vermek için değil, sağlık için de çok faydalı bu etkinlikler" şeklinde konuşarak etkinliğin sağlık açısından önemine dikkat çekti.