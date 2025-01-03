Konak Belediyesi, ilçede tehlike oluşturan metruk binaları ortadan kaldırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz 9 ayda 92 metruk binanın yıkımı tamamlanırken, son olarak Millet ve Cengiz Topel mahallelerinde yapılan çalışmalarla iki bölge daha temiz ve güvenli hale getirildi.

Kent güvenliği ve estetiği için kararlılık

Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün hazırladığı raporlar doğrultusunda ilçe genelinde yıkım çalışmalarını sürdürüyor. Güvenlik tehdidi yaratan ve suçlara zemin hazırlayan metruk binalar, hızlı bir şekilde tespit edilerek usulüne uygun şekilde yıkılıyor. Millet Mahallesi 2564 Sokak ve Cengiz Topel Mahallesi 1185/4 Sokak’ta gerçekleştirilen son yıkımlarla mahalle sakinleri için daha güvenli yaşam alanları oluşturuldu.

“Daha güzel bir Konak için çalışıyoruz”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, metruk binaların sadece güvenlik açısından değil, görsel kirlilik yönünden de büyük sorun oluşturduğunu belirterek şunları söyledi: “Daha temiz ve güvenli bir Konak için durmaksızın çalışıyoruz. İlçemizdeki metruk binaların tamamını ortadan kaldırma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Geçen 9 ayda 92 yıkım gerçekleştirdik ve bundan sonra da üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz.” Başkan Mutlu, bu binaların kent suçlarına yataklık ettiğine dikkat çekerken, vatandaşların huzurunu sağlamak için ilgili kamu kurumlarıyla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Yıkım çalışmaları aralıksız sürecek

Konak Belediyesi’nin metruk binaların yıkımına yönelik çalışmaları, öncelikli bölgelerden başlayarak devam ediyor. Belediye ekipleri, yıkım sonrası alanlarda temizlik ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirerek, mahalle sakinlerine daha yaşanabilir bir çevre sunuyor.