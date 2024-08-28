Konak Belediyesi ve Gültepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle düzenlenen 17. Gültepe Rumeli Şenliği, Turgut Reis İlkokulu bahçesinde Balkan esintileriyle dolu bir akşam sundu. Etkinlikte, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve Gradsko Belediye Başkanı Kiro Nackov gibi önemli isimler yer aldı. Şenliğe katılanlar, geleneksel Balkan müziği ve halk danslarıyla coştu.

Göçmen halayı ile görsel şölen

Farklı semtlerden gelen Balkan ve Rumeli göçmenlerini bir araya getiren şenlik, halk oyunları ve konserlerle adeta bir kültür mozaiğine dönüştü. Çamdibi Halk Oyunları Topluluğu’nun Üsküp yöresine ait performansıyla başlayan etkinlik, Mlada Düşler Atölyesi’nin geleneksel Balkan kıyafetleri defilesiyle devam etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Sevim Kahya ve Halil Eser’in Sakoband eşliğindeki performansları, katılımcılara müzik dolu anlar yaşattı. Göçmen halayına büyük bir çember oluşturularak katılan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve Gradsko Belediye Başkanı Kiro Nackov, etkinliğe ayrı bir renk kattı.

“Balkanlardan İzmir’e uzanan bir kardeşlik”

Balkan kökenli bir aileden gelen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, etkinlikteki konuşmasında, böylesine anlamlı bir gecenin ev sahibi olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Başkan Mutlu, “Bugün, atalarımızın topraklarından gelen misafirlerimizle bir arada olmanın heyecanını yaşıyoruz. İzmir, farklı kültürlerin buluşma noktası olmaya devam ediyor” dedi. Ayrıca, Konak ve Gradsko belediyeleri arasında imzalanan kardeş şehir protokolü ile bu kültürel bağların daha da güçlendiğini vurguladı.

"Atatürk Kuzey Makedonya için büyük bir lider”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun ardından sahneye çıkan Gradsko Belediye Başkanı Kiro Nackov, konukları selamlayarak, “Konak Belediyesi’nin misafirperverliği için teşekkür ediyoruz. Artık kardeş şehir olarak bağlarımız daha da güçlenecek” dedi. Nackov, konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygı ve sevgisini de ifade ederek, “Atatürk, Kuzey Makedonya için büyük bir liderdir” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Başkanlara anlamlı hediye

İzmir Gültepe Makedonya Göçmenleri Derneği Başkanı Birol Özkardeşler, 17. kez düzenlenen Gültepe Rumeli Şenliği’nin iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirdiğini belirtti. Konak Belediyesi’ne desteklerinden dolayı teşekkür eden Özkardeşler, konuşmasının ardından Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu ve Kiro Nackov’a çiçek takdim etti.