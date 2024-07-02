Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Türkiye’de bir ilke imza atarak sokak kedilerine diş operasyonu yaptı. Diş Hekimi ve DEÜ Veteriner Fakültesi öğrencisi Günce Beren Ağırbaş liderliğinde gerçekleştirilen operasyonlar, kedilerin diş ve diş eti sorunlarını giderdi.

İlk ortak çalışma

Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak kedilerinde tespit edilen diş ve diş eti problemleri üzerine Diş Hekimi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencisi Günce Beren Ağırbaş'ı davet etti. Türkiye’de hem veteriner hekimlik hem de diş hekimliğini aynı anda icra etmeye hazırlanan Ağırbaş, Konak Belediyesi’nin veteriner hekimleri ile birlikte başarılı operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyon detayları

Operasyon için hazırlanan kedilerin önce ağız muayeneleri yapıldı. Ardından, Günce Beren Ağırbaş mobil RVG cihazıyla ağız röntgenlerini çekerek sorunlu dişleri tespit etti ve profesyonel dental ünit kullanarak çekim işlemlerini gerçekleştirdi. Konak Belediyesi veteriner hekimleri de ameliyat sırasında hazır bulunarak hem operasyon yönetimine katıldı hem de hayvan ağız hastalıkları konusunda deneyim kazandı. Ayrıca, kedilerde bulunan virütik ağız hastalıkları da takip altına alındı.

Türkiye’nin ilk veteriner diş hekimi olacak

Başarılı operasyonların ardından açıklama yapan Günce Beren Ağırbaş, Türkiye’de diş hekimi ve veteriner hekim olarak hayvan ağız sağlığı alanında ilk ve tek hekim olacağını belirtti. Ağırbaş, "Konak Belediyesi ile başarılı operasyonlar gerçekleştirdik ve benzer çalışmaları sürdürmeyi planlıyoruz. Türkiye’de veteriner hekimlik ve diş hekimliğini aynı anda gerçekleştirmek üzere tek adayım. Hedefim ilk olmak. Bu doğrultuda çalışmalarıma devam ediyorum" dedi.