Konak'ta Büyük Narkotik Operasyonu

İzmir’in Konak ilçesinde narkotik ekiplerinin düzenlediği geniş çaplı operasyonda, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına ağır darbe vuruldu. Operasyonda ele geçirilen 102 bin adet extacy hap, zehir tacirlerinin planlarını bozdu.

Operasyonun ayrıntıları

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir takip ettikleri uyuşturucu şebekesine yönelik Konak ilçesinde bir adrese baskın düzenledi. Yapılan titiz aramalarda 102 bin adet extacy hap ele geçirilirken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen bir şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli tutuklandı

Operasyon sonrası gözaltına alınan şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.