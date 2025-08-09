Konak Belediyesi, ilçede çevre kirliliğine neden olan kaçak dökümlere karşı sıkı denetim uyguluyor. İlçenin farklı noktalarına yerleştirilen güvenlik kameraları sayesinde uygunsuz alanlara moloz, kullanılmayan ev eşyası ve çeşitli atık bırakan kişiler tek tek tespit ediliyor. 2025 yılı içinde yapılan 125 işlemde, toplam 3 milyon 46 bin TL idari para cezası kesildi.

Kaçak döküm 7/24 takip altında

Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle çöp konteyneri yanları, boş arsalar ve kaldırımlara izinsiz atık bırakılmasını önlemek amacıyla teknolojiden yararlanıyor. Kameralar aracılığıyla tespit edilen araç sahipleri hakkında, ilgili mevzuata göre para cezası uygulanıyor.

“Duyarlılık şart”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, temiz bir çevre için herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Başkan Mutlu, “Konak’ımızı temiz ve sağlıklı tutmak için yoğun çaba gösteriyoruz. Ancak, doğayı hiçe sayan bu tür davranışların önüne ancak birlikte geçebiliriz. Kaçak döküme tanık olduğunuzda 0232 484 01 53 numaralı hattımıza bildirin. Temiz bir Konak, hepimizin ortak sorumluluğu” dedi.